الرى: العديد من دول العالم طلبت الاستفادة بخبرات مصر فى مجال إدارة المياه

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه، والتعاون المشترك خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ القادم COP27 وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، الدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الفاو فى مصر، ليفانج لى رئيس قسم الأراضى والمياه بالفاو، زيتونى ولد دادا نائب مدير مكتب الفاو لتغير المناخ والتنوع البيولوجى والبيئة.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ، مشيرا إلى أن التوصيات التى ستصدر عن الأسبوع سيتم رفعها للمناقشة فى جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ "COP27" والذى تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر المقبل، كما أشار لوجود عدد من المبادرات الدولية الجارى الإعداد لها لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى، وسيتم إطلاق هذه المبادرات خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

وأشار لتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية العذبة وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يمثل تهديدا كبيرا على دلتا نهر النيل، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال حماية الشواطئ لأطوال تصل إلى 210 كيلو متر لحماية السواحل المصرية، بالإضافة لـ50 كيلو متر أخرى جارى العمل بها، وتنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، مشيرا لدور أنظمة الرى الحديث فى تقليل الطاقة المستخدمة فى الرى وانعكاس ذلك على التخفيف من التغيرات المناخية.

كما أشار إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة بالخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه وتدوير المياه، مثل دول العراق وجنوب السودان ونيجيريا، وأن الوزارة تُقدم كل أشكال الدعم للدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال الموارد المائية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من الدول الإفريقية بالشكل الذى يعود بالنفع على مواطنى هذه الدول، أو من خلال العمل على تبادل الخبرات الفنية بين المتخصصين فى مصر وهذه الدور، مشيدا بالامكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق جميع معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الإفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأكد الوزير، على الترابط الهام بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسى فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، لافتا إلى الدور الهام الذى يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حاليا، وهو الأمر الذى دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، واستخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتتحمل الملوحة العالية.

ومن جانبه أكد الدكتور الواعر، حرص منظمة الفاو على تقديم جميع أشكال الدعم والتنسيق خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل للخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى مارس عام 2023، مع التأكيد على الدور الهام لمؤتمر المناخ COP 27 فى إعطاء دفعة لملف التغيرات المناخية بإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أهمية التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة فى قطاع المياه والزراعة لتوفير المنتجات الغذائية بصورة تسهم فى التخفيف من التغيرات المناخية، وهو أمر من الهام مناقشته خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل.

وتوجه وزير الرى، بالدعوة للدكتور الواعر وممثلى منظمة الفاو بزيارة مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطة الحمام للتعرف على مجهودات الدولة المصرية فى مجال إعادة استخدام المياه.

وعقب الاجتماع، زار الدكتور الواعر، مركز التنبؤ بالفيضان والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.