تكليف أحمد البرعى مديرا عاما لفرع هيئة الرعاية الصحية فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، القرار رقم (13) لسنة 2022، بتكليف الدكتور أحمد محمد السيد البرعى، مديرًا عامًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدكتور أحمد البرعى، كان شغِّل العديد من المناصب أهمها، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، رئيس الغرفة المركزية لإدارة المشروع القومى للرعايات المركزة والحضانات والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، ووكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة السويس، قبل أن يشغل هذا المنصب الحالى، والذى من خلاله أيضًا سيقوم بمهام الإشراف على التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، المزمع تنفيذها أوائل الشهر القادم.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن حركة التكليفات الجديدة تأتى فى إطار مساعى الهيئة للتميز المؤسسى والدفع بدماء جديدة للعمل الميدانى، الذى يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بناء على انتقاء الكفاءات المتميزة لأداء العمل.

وأضاف، أنه يوضع فى الاعتبار الكفاءات الطبية المتميزة التى تدعم سياسة الهيئة والدولة فى تطوير آليات العمل بالقطاع الصحى وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة فى تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بهم فى كافة مجالات العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر بجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء والرخاء للمواطنين.