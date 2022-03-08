الخارجية تطلق حملة إعلامية تعريفية بمناسبة الاحتفال بمئويتها

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إعلامية تعريفية بمناسبة الاحتفال فى الخامس عشر من الشهر الجارى بمرور مائة عام على إعادة العمل بها عام 1922، وذلك إثر توقفها على وقع إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914.





وتتضمن الحملة والتى تستمر على مدار عدة أيام، جوانب متعددة للتعريف بدور وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية تاريخا وحاضرا. كما تبرز الإنجازات التى تحققت على مدار القرن الماضى، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية تشمل طرح أسئلة وأجوبة على منصات الوزارة الإلكترونية، وكذا نبذة عن أهم المحطات فى تاريخ الدبلوماسية المصرية العريقة. وتهدف الحملة إلى إلقاء الضوء على ما اضطلعت به الدبلوماسية المصرية، خلال العقود الماضية، من تحركات مستمرة وجهود متواصلة للدفاع عن مصالح مصر العليا، وتعظيم الاستفادة من مختلف الأطر الدبلوماسية لصون مقدراتنا الوطنية، فضلا عن المساهمة فى جهود الدولة المصرية نحو تعزيز ركائز السلم والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية. وفى بداية الحملة اليوم، طرحت الخارجية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حول "أول دبلوماسية مصرية التحقت بوزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسى، أولى الدرجات الوظيفية بالسلك الدبلوماسى".

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