هانى ضاحى: لدينا آلية فعالة للتعامل مع المنازعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف ضاحى خلال مداخلته مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بى سى مصر"، أن هناك لجنة تحقيق ولجنة تأديب، مشيرًا إلى أنه إذا أدانت لجنة التحقيق أى مهندس فيتم تحويله إلى لجنة التأديب وهنا يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المهندس بداية من توجيه إنذار له حتى الإيقاف عن العمل، وأحيانًا تصل إلى الشطب نهائيًا من النقابة.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن هذه الآلية كانت فعالة جدا خلال تعامل النقابة مع المخالفات الخاصة بالمكاتب الهندسية فيما تعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء.
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