/683966/تضامن-النواب-اقتراب-مصر-من-العودة-إلى-ما-قبل-كورونا-إنجاز-كبير-للحكومة-فى-تنفيذ-تكليفات-القيادة-السياسية

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بالبرلمان، تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية التى أكد فيها اقتراب مصر تدريجيًا من الوصول لتخطي المرحلة الجارية والعودة للحياة لما قبل كورونا بعد انتهاء الموجة الحالية، وأنه يمكن حال تطعيم 75% من السكان أن يساهم هذا في عودة الحياة الطبيعية لكن ذلك لا يمنع العدوى بمثابة نجاح كبير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ولجهود وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتوفير جميع اللقاحات

دوت الخليج وطالب المير فى بيان له أصدره اليوم، من جميع المواطنين الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وضرورة أسراع المواطنين الذين لم يتلقوا فيروس كورونا بالتوجه الى مراكز اللقاحات التى أصبحت منتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أهمية عودة الحياة الى طبيعتها ماقبل انتشار فيروس كورونا لأهمية هذا الأمر وتأثيراته الايجابية على الاقتصاد الوطنى خاصة أن مصر من الدول التي لم تتأثر كثيراً بجائحة كورونا بشكل كبير. حسن المير: اقتراب مصر من العودة إلى ما قبل كورونا إنجاز كبير للحكومة فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية ووجه المهندس حسن المير، التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من العاملين بالمنظومة الصحية سواء أطقم الأطباء أو التمريض او الاسعاف وكل العاملين بجميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية سواء التابعة للحكومة او التابعة للقطاع الخاص على جهودهم الكبيرة ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا مؤكداً أنهم جميعاً كانوا على مستوى المسئولية ويستحقون كل التحية والتقدير من جميع أجهزة الدولة والشعب المصرى العظيم.

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