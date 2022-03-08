/683965/بتسوء-كريم-سرور-يكشف-آخر-تطورات-حالته-الصحية-ويطالب-الجمهور-بالدعاء-له

كشف الفنان والمخرج المصري كريم سرور عن آخر تطورات حالته الصحية بعد معاناته الشديدة مع مرض القولون، مشيرًا إلى أنها تشهد سوءًا أكبر مما كانت عليه.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم سرور.

كريم سرور يطالب الجمهور بالدعاء له

وطلب سرور من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: "ياااارب، أدعولى يا جماعة أرجوكم أنا حالتى بتسوء أوى".

معاناة كريم سرور مع القولون

وسبق وأن روى كريم سرور معاناته مع القولون الذي جعله يفكر في الانتحار قائلًا: "أنا بعتبر ألم القولون العصبى هو أشد أنواع الألم اللى بمر بيهم فى حياتى، حرفياً بعتبره تكفير ذنوب، مش لشدته أو لأنه بينتشر فى الرقبة و الضهر و الكتفين و الضلوع و بيزيد مع كل نفس و اقل حركة".

وتابع: "لأ مش عشان كدة بس، عشان ملوش مسكن فعال و لحظى و عشان كمان بيستمر بالأيام، اقل نوبة الم قولونية عصبية بتجيلى بتقعد من ٤ ل ٥ ايام و كدة يبقى وقت قليل جداً لأنها أحياناً بتستمر حتى أسبوعين ومرة قعدت حوالى ٢٥ يوم".

وأضاف: "و مع تغيير الطاقم الطبى و نوع العلاج على مدار ١٤ سنة و كل ما اقول وصلت لحل نهائى من غير ما أستسلم للعقاقير المهدئة عصبياً ( اللى اكيد اتكتبلى عشرات المرات كحل جذرى )، أتفاجئ فى النهاية بنوبة قولونية حادة دون أى أسباب.. و صرخ بقى والطم يا كيكو على وشك من الألم لحد ما يبانلك صاحب".

واختتم حديثه قائلًا: "والله يا جماعة بدون أدنى مبالغة و لا ليكم عليا حلفان أحياناً بقعد بالساعات بحاول بس اقوم اخش الحمام من شدة الالم مع كل حرية ، دعواتكم بقى عشان الانتحار بقى أهون من الألم الحاد المستمر ده دون معرفة علاج، يارب".

كريم سرور يتألق في مسلسل «سوشيال»

على الصعيد الآخر، شارك الفنان كريم سرورو مؤخرًا في مسلسل «سوشيال»، الذي يتطرق لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفى حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثيرًا من المواقف التى تحول شخصيته تماما.

مسلسل «سوشيال» من بطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، وإسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، تأليف محمد جلال، وإنتاج شركة ايمالاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، والمسلسل تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.