/683963/الهيئة-البرلمانية-للوفد-بالنواب-والشيوخ-تعلن-دعمها-لبهاء-أبو-شقة-لرئاسة-الحزب-لولاية-ثانية

دوت الخليج

وقال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه تم عقد اجتماع موسع اليوم لكل من نواب حزب الوفد بالبرلمان بغرفتيه وتم التوافق علي دعم بهاء أبو شقة لتولى رئاسة الوفد لدورة ثانية.

الهيئة البرلمانية للوفد بالنواب والشيوخ تعلن دعمها لبهاء أبو شقة لرئاسة الحزب لولاية ثانية

أضاف وهدان، أن هذا القرار يأتى تماشيا مع رغبة نواب الحزب في تحقيق الاستقرار المنشود ولم الشمل الوفدى وعودة الوفد لمكانته الطبيعية خلال الفترة المقبلة ليصبح لاعبا رئيسيا علي الساحة السياسية في مصر.

وتابع سليمان : في الوقت الذي تعلن فيه الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تأييدها للمستشار بهاء أبو شقة لولاية ثانية لا يفوتها أن تؤكد أن حزب الوفد مؤسسة تاريخية عريقة ومدرسة للديمقراطية في مصر وكان لزاما علي الهيئة البرلمانية أن تجتمع وتتشاور حول مرشحها في الانتخابات وتضع مصلحة الحزب والوطن قبل أي مصلحة أخرى متمنين له السداد والتوفيق خلال الفترة المقبلة..عاش الوفد ضمير الأمة.

تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

وأكدت اللجنة، علي أنه تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وباتت من الجرائم التى تهدد امن الدول واستقرارها الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000 للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو، وقد تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية ، ولذلك تبذل جهودا كبيرة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول ، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع و هو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة، وتتبع مصر سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.