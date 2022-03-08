/683961/في-اليوم-العالمي-للمرأة آية-مدني-أسعى-لزيادة-نسبة-تمثيل-المرأة-في-العمل-الإداري-الرياضي-إلى-50-بالتساوي-مع-الرجال

وجهت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، التحية لكل امرأة مجتهدة في العالم أجمع، سواء كانت ربة منزل تقوم بدورها كأم فاضلة تعكف على تربية أجيال جديدة قادرة على تغيير العالم للأفضل، أو امرأة عاملة تكافح وتكد من أجل أن تصل إلى هدفها.

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وقالت مدني، إنها تحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال وضع أجندة بها مجموعة من الأهداف التى تسعى لتحقيقها للمرأة سواء كان في مصر بإعتبارها عضو مجلس النوب، أو بصفة عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنصبها الحديث في عضوية لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

آية مدني: أسعى لزيادة نسبة تمثيل المرأة في العمل الإداري الرياضي إلى 50%

وأضافت أن ما كان يشغل بالها في الفترة الماضية هو رغبتها بأن تتجه المرأة في مصر والعالم أجمع إلى المجال الإداري في الرياضة وأن تصبح نسبة تمثيل المرأة في العمل الإداري في البعثات الدولية والأولمبية مساوية للرجل، موضحه أنه على الصعيد العالمي زادت نسبة تمثيل المرأة في أولمبياد طوكيو إلى 49%، إلا أن التحدي الأكبر هو أن تصل إلى هذه النسبة على مستوى المدربين والإداريين.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لكي تصل المرأة في العمل الإداري إلى 50% بالتساوي مع الرجل، فلابد من وضع خطة تدريجية يتم بدء العمل بها من الآن.

وأوضحت أنه على الصيد المحلي، فإنها تقدمت ببند في تعديلات قانون الرياضة في مشروع القانون الذي تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب، يتضمن نسبة تمثيل عادلة للمرأة في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، حتى تعتلي الرياضية المصرية المناصب القيادية والإدارية أسوة بالرجال.