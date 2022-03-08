/683957/تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمواجهة-بيراميدز-فى-الدوري-المصري-اليوم

يستعد النادي الأهلى لمباراته ضد نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، اليوم الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

فى حراسة : محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد هاني – محمد عبد المنعم

في خط الوسط: عمرو السولية –حمدي فتحي – أليو ديانج

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – بيرسي تاو.

ويسعي النادي الأهلي لحصد الثلاث نقاط وإنتزاع والعودة إلي صدارة الدوري، حيث يأمل في إنتزاع اللقب من غريمة التقليدي نادي الزمالك الذي يقع في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق،يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بعد 3 مباريات.

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي.