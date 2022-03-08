/683956/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-الإنتر-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يدخل فريق ليفربول ضد نظيره الإنتر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر قنوات "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

حقق ليفربول الفوز على نظيره وست هام

حقق ليفربول الفوز على نظيره وست هام بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول المباراة بضغط كبير، وأنفرد محمد صلاح بمرمى وست هام في أول اللقاء ولكن تصدى الحارس للكرة ببراعة.

وأستمر ليفربول في ضغطه الكبير على وست هام حتى أستطاع ساديو ماني أن يسجل هدف ليفربول الوحيد خلال اللقاء في الدقيقة 27 بعد تمريرة مميزة من أرنولد، لينفرد النجم السنغالي بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

واستمر ليفربول في ضغطه على وست هام في غياب تام للاعبي الأخير، الذين كانوا يعتمدوا على الهجمات المرتدة، ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الريدز.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 63 في المركز الثاني ليقترب بشدة من مانشستر سيتي الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ظل رصيد وست هام عند النقطة رقم 45 في المركز الخامس.

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي