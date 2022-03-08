القومي للمرأة يطلق فعاليات برنامج ريادة الأعمال فى إطار المشروع القومي لتنمية...

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج ريادة الأعمال الذى يستهدف تدريب ١٣٦ ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن .

حيث أكدت الأستاذة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس أن البرنامج يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها ، وذلك على مستوى ٢٠ محافظة من محافظات حياة كريمة .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .