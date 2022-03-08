السكة الحديد : اعتبار محطة ”بشتيل المحطة” محطة انتهائية ومحطة قيام...

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أنه بدءاً من يوم الجمعة القادم الموافق 11 مارس 2022 إعتبار محطة "بشتيل المحطة" محطة انتهائية ومحطة قيام لخط المناشي / ايتاى البارود لتنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والانشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجاري إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشي والذي يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتي يتم إنشائها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وأشار البيان أنه لحين نهو اعمال تجديدات السكة وانشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالي، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وسائل النقل البديلة من اتوبيسات ومكروباصات لنقل الساده الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس .

وتؤكد هيئة السكك الحديدية أنه تم رفع كفاءة محطة بشتيل المحطة وتطوير كافة مرافقها من ارصفة ودورات المياه والاستراحات لتكون في جاهزية تامة لاستقبال الركاب كما تؤكد الهيئة على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين من مرتادي القطارات على كافة خطوط السكك الحديدية .