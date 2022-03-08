وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقع المستشار عمر مروان وزير العدل رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، صباح اليوم الإثنين في جنيف مذكرة تفاهم مع السيد / بيتر موريو رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول مجالات نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، وحضر مراسم توقيع المذكرة السيد السفير / أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بجنيف.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مصر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للإتفاقيات الدولية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية .

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ترجمة لجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي إنضمت لها مصر ذات الصلة بالقانون الدولى الانسانى.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم إلتقى الوزير بكل من :

السيدة/ هيلين دورهام مديرة القانون الدولي والسياسة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، السيدة / كورديلا دوريج رئيس الشعبة القانونية باللجنة

الدولية للصليب الأحمر ، السيد /روبرت مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيدة /منى صادق نائب المدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر وشملت محاور الحديث اهميه نشر ثقافة القانون الدولى الانسانى سواء على مستوى المواطن أو الجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني ومنظمات المجتمع المدني ، وتعزيز العلاقات مع اللجان العربية .