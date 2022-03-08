وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة يؤكد استمرار انخفاض نسب إشغال...

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعه الأسبوعي مع القيادات والمساعدين بوزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

استهل الوزير الاجتماع بالاطلاع على الإحصاءات الخاصة بأعداد المترددين على المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، ونسب إشغال الأسرة الداخلية، وأسرة الرعايات المركزة، مشيراً إلى استمرار انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية والرعايات المركزة والمتوسطة، فضلاً عن اطلاعه على البيانات الخاصة بالحجز في المستشفيات خلال شهر فبراير، وخلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقارير لجان الرقابة والمتابعة، بعد المرور على مستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى الجمهورية، مؤكداً استمرا المرور الدوري للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، فضلاً عن التأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، ورصد أي مخالفات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع التقارير الخاصة بمعدلات التغيير الأسبوعي في أعداد الإصابات، ومعدلات الوفيات بالمستشفيات، طبقاً للفئات العمرية، كما راجع منظومة التطوير ورفع كفاءة الأجهزة بالمستشفيات، وإمدادها بالأدوية والمستلزمات، مشيراً إلى توافر مخزون كافِ من المستلزمات الطبية، والأدوية، والأكسجين الطبي بكافة مستشفيات الجمهورية.

وتابع أن الوزير راجع سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقي جرعات اللقاح (الأولى، الثانية، التنشيطية)، مؤكداً ارتفاع المعدلات اليومية للتطعيم بالمحافظات، وتوافر مختلف أنواع اللقاحات، من خلال مراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة بالمحافظات، بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين.

وفي ذات السياق، أكد "عبدالغفار" إتاحة إمكانية تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في أي مركز من مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز محدد، فضلاً عن إتاحة الجرعات التنشيطية بالمراكز حال عدم تلقي المواطن رسالة نصية تفيد بتوجهه إلى مركز محدد.

ونوه إلى إتاحة تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، بعد 3 أشهر من تلقيهم آخر جرعة، وإتاحتها لمن تقل أعمارهم عن 65 عاماً، بعد 6 أشهر من آخر جرعة، لافتاً إلى أنه تقرر الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح «چونسون آند جونسون» بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم.