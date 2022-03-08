أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - موسكو

تبدأ روسيا وقف إطلاق نار وتوفير ممرات إنسانية فى عدة مدن أوكرانية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

تالين

يبدأ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين زيارة إلى إستونيا، فى إطار سلسلة من الزيارات الأوروبية، لبحث الوضع فى أوكرانيا.

موسكو

تبدأ شركة الطيران الوطنية الروسية "أيروفلوت" فى تعليق جميع رحلاتها إلى الدول الأجنبية مؤقتًا.

واشنطن

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات الملتقى الإعلامى العُمانى الأمريكى، الذى تنظمه جمعية الصحفيين العمانية بمركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم بواشنطن.

القاهرة

تحتفل سفارة فرنسا بالقاهرة والمعهد الفرنسى فى مصر بيوم المرأة العالمى تحت شعار"النسوية والحفاظ على البيئة".

القاهرة

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فى الساعة السادسة مساءً، معرض داندى مول الأول للكتاب، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافى النمساوى والمعهد الثقافى الإيطالى فى القاهرة، فى الساعة الثامنة مساءً، على المسرح المكشوف بالأوبرا، حفلا موسيقيا تحت عنوان "عبر الثقافات" لعازف البيانو والمؤلف الموسيقى كيان وفريقه الذى يضم العازفين آنا بيرسيفك تشيللو، جافانا رالجيك فيولينة وبمشاركة الميتزو سوبرانو المصرية جولى فيظى.

القاهرة

ينظم المركز القومى للسينما ورشة "مدرسة الديكور السينمائى" مجانا للهواة، بمركز ثروت عكاشة الثقافى بمدينة الفنون بالهرم، فى الساعة الخامسة مساءً.

الأقصر

تُعرض ثلاثة أفلام متنوعة فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمقامة فعالياته حاليا بمدينة الأقصر، وهذه الأفلام هى: الفيلم الروائى الطويل "القربان" من غانا، والفيلم النيجيرى "أذهب بعيدا"، والفيلم الجزائرى "حلم".

تونس

تنطلق فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولى لأفلام حقوق الإنسان التونسى تحت شعار ''حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"، ويكون الفيلم المصرى "النهاردة يوم جميل" هو فيلم الافتتاح.

القاهرة

يلتقى فريقا الأهلى وبيراميدز، مساءً، على استاد "الأهلى ‏we‏ السلام"، والمؤجلة من ‏الأسبوع الثامن فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.‏

القاهرة

يلتقى فريقا سموحة وسيراميكا، على ملعب المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.