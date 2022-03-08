الصحة تصدر بيانا مهما عن مخزون المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعه الأسبوعى مع القيادات والمساعدين بوزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديرى المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية.





يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائى بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

استهل الوزير الاجتماع بالاطلاع على الإحصائيات الخاصة بأعداد المترددين على المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، ونسب إشغال الأسرة الداخلية، وأسرة الرعايات المركزة، مشيرًا إلى استمرار انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية والرعايات المركزة والمتوسطة، فضلاً عن اطلاعه على البيانات الخاصة بالحجز فى المستشفيات خلال شهر فبراير، وخلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقارير لجان الرقابة والمتابعة، بعد المرور على مستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا استمرار المرور الدورى للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، فضلاً عن التأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، ورصد أى مخالفات.

وأضاف أن الوزير تابع التقارير الخاصة بمعدلات التغيير الأسبوعى فى أعداد الإصابات، ومعدلات الوفيات بالمستشفيات، طبقاً للفئات العمرية، كما راجع منظومة التطوير ورفع كفاءة الأجهزة بالمستشفيات، وإمدادها بالأدوية والمستلزمات، مشيراً إلى توافر مخزون كافِ من المستلزمات الطبية، والأدوية، والأكسجين الطبى بكافة مستشفيات الجمهورية.

وتابع أن الوزير راجع سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقى جرعات اللقاح (الأولى، الثانية، التنشيطية)، مؤكدًا ارتفاع المعدلات اليومية للتطعيم بالمحافظات، وتوافر مختلف أنواع اللقاحات، من خلال مراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة بالمحافظات، بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين.

وفى ذات السياق، أكد إتاحة إمكانية تلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا فى أى مركز من مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز محدد، فضلاً عن إتاحة الجرعات التنشيطية بالمراكز حال عدم تلقى المواطن رسالة نصية تفيد بتوجهه إلى مركز محدد.

ونوه إلى إتاحة تلقى الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بعد 3 أشهر من تلقيهم آخر جرعة، وإتاحتها لمن تقل أعمارهم عن 65 عامًا، بعد 6 أشهر من آخر جرعة، لافتًا إلى أنه تقرر الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح "جونسون آند جونسون" بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم.