إجراء جديد من السكة الحديد بشأن محطة بشتيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية، فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أنه بدءا من يوم الجمعة المقبل، سيتم اعتبار محطة "بشتيل المحطة" محطة انتهائية ومحطة قيام لخط المناشى / إيتاى البارود.





يأتى ذلك لتنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والإنشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجارى إنشائها، بما فيها مسار قطارات خط المناشى، والذى يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة، والتى يتم إنشائها بشكل نموذجى على الطراز الفرعونى، والتى ستمثل عند الانتهاء منها نقلة حضارية فى مجال النقل ومحطة كبرى تساهم فى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وأشار البيان، إلى أنه لحين إنهاء أعمال تجديدات السكة وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتى من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالى، وفرت الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة وسائل النقل البديلة من أتوبيسات ومكروباصات لنقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس. وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنه تم رفع كفاءة محطة بشتيل المحطة وتطوير جميع مرافقها من أرصفة ودورات المياه والاستراحات لتكون فى جاهزية تامة لاستقبال الركاب، كما أكدت الهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات التى تساهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين من مرتادى القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية.

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