نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. أماكن الزحام والطرق البديلة 

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090" إن جميع محاور محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل جيد عدا محاور محافظة الإسكندرية، حيث تشهد كثافات بطريق الجيش ومنطقة خالد ابن الوليد.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك ومطرحك" مع أحمد يونس، أن هناك أحجاما بمدخل الزراعى المتجه لشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ويفضل محور "بنها الحر"، كما توجد أحجام متفرقة أعلى الطريق الدائرى، وخصوصًا بمناطق الأعمال التوسعية، ومنطقة البساتين والمنيب وكفر طهرمس، كما توجد كثافات بمحور 26 يوليو أعلى ناهيا بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، أوضح صابر، أن هناك كثافات مرورية بشارع السودان أمام محطة الجامعة، ويفضل سلوك شارع الجامعة أو مراد، كما توجد أحجام متوسطة بشارع شارل دجول أمام مجلس الدولة المتجه لنفق العجوزة، ومطلع كوبرى 15 مايو من سفنكس المتجه للزمالك، ويفضل كوبرى الجلاء.

وعن محافظة القاهرة، قال صابر، توجد أحجام متفرقة أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الزواية ومتجه للفنجرى ومدينة نصر ويفضل سلوك شارع مصر والسودان، كما توجد كثافات أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويفضل سلوك كوبرى سراى القبة.

وأشار إلى أن هناك أحجام بكورنيش النيل بمنطقة أثر النبى للقادم من المعادى وحلوان، ويفضل استخدام الاوتوستراد، كما توجد أحجام بكوبرى أكتوبر أعلى الوصلة المعلقة المتجه لوسط المدنية ويفضل سلوك نفق الأزهر أو مطلع كوبرى أكتوبر من غمرة، لافتًا إلى أن جميع الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.

كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلي لمواجهة سوء الأحوال الجوية.