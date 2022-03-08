جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الغربية، خصوصًا عند مطروح والسلوم تكون أقل حدة كلما تقدمنا لداخل قد تصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء.





كما توقعت ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، نتيجة التأثر بمنخفض حرارى ورياح جنوبية شرقية تعمل على رفع الحرارة. ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 25 درجة مئوية، شمال الصعيد 27 درجة مئوية، جنوب الصعيد 33 درجة مئوية، ليسود طقس دافىء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد. بينما السواحل الشمالية ستتأثر بغطاء سحابى يعمل على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس خلال اليوم وانخفاض نسبى فى الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل السواحل الشمالية 22 درجة مئوية. كما تنشط الرياح على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وحذرت الهيئة من الانخداع بارتفاع الحرارة وتخفيف الملابس، خصوصًا مع عودة الأجواء الشتوية وانخفاض الحرارة من يوم الخميس المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتوجه تحذيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.