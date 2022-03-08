/683955/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-أمام-الوداد-المغربي-فى-دوري-ابطال-إفريقيا

يدخل فريق الزمالك مباراته القادمة أمام نظيره الوداد المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين، مقابل 7 نقاط لبترو أتلتيكو، وست نقاط للوداد المغربي.

حقق الزمالك الفوز على نظيره الجونة

حقق الزمالك الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 2/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على الجونة وحاولوا أن يتقدموا مبكراً عن طريق عدة هجمات متتالية، حتى أفتتح إمام عاشور الأهداف في الدقيقة 17، من تصويبة صاروخية تسكن الشباك بعدما أسند بن شرقي الكرة له.

ثم عزز أحمد سيد زيزو بعدها بدقيقة بالهداف الثاني بعد إنفراده بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع من فوق إسلام طارق حارس الجونة، الذي لم يستطيع التصدى للكرة.

ولم يحاول الجونة أن يسجل خلال شوط المباراة الأول، حتى أحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لعمرو طارق تسبب فيها محمود علاء، ليسجلها عمرو السعداوي ويقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع المستوى تدريجياً بين الفريقين، وغابت الخطورة عن كلا المرميين في الربع الأول من الشوط، حتى شكل الزمالك خطورة عن طريق زيزو بعد هجمة فردية أنطلق فيها من الجهة اليمنى.

وحاول بعدها الجونة أن يعدل النتيجة ويحرز التعادل أمام الزمالك من خلال عدة هجمات على فترات بعد دخول خالد قمر، بعدما دفع رضا شحاته بكل أوراقه الهجومية لتسجيل هدف، ولكن حافظ الزمالك في الأخير على تقدمه.