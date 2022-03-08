/683954/موعد-مباراة-بايرن-ميونخ-الألماني-ضد-ريد-بول-سالزبورج-فى-بطولة-دوري-أبطال-أوروبا

يدخل فريق بايرن ميونخ الألماني لمباراته ضد نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات إياب دور الـ16 فى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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يخوض بايرن ميونخ ضد ريد بول سالزبورج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

انتهت أحداث مباراة ريد بول سالسبورج وبايرن ميونخ، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تأخر بايرن ميونخ في نتيجة المباراة ليتقدم أصحاب الأرض سالسبورج في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر اللقاء، عن طريق تشوكو بويكي أدامو.

عاد بايرن ميونخ بهدف التعادل بعد تأخرة في النتيجة طوال أحداث المباراة، في الدقيقة التاسعة والثمانون، عن طريق كينجسلي كومان، من خلال هجمة منظمة يسكنها كومان الشباك في النهاية.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سالسبورج:

في حراسة المرمى: أولريخ

خط الدفاع:بنجامين بافارد - نيكلاس زوله - لوكاس هيرنانديز - يوزوا كيميتش

خط الوسط: كريستيان توليسو - توماس مولر - ليروي ساني - كينجسلي كومان - سيرجي جنابري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

شتوتجارد وبايرن ميونخ

انتهت أحداث مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ الألماني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، للصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

يشارك الدولي المصري عمر مرموش، في صفوف شتوتجارت الألماني، بشكل قوي ورسمي، والذي ظهر اليوم في أكثر من مشهد، والأبرز جاء أمام سولى مدافع بايرن ميونخ، والذي مر مروش منه بكل مهارة.