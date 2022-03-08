/683953/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-بيراميدز-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلى لمباراته ضد نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، اليوم الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز عبر قناة أون تايم فى الدوري المصرى.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود ‏وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر.‏

عمار حمدي من تدريبات الأهلي

وتواجد عمار حمدي أمس في مقر النادي بالجزيرة، وأدى تدريبات علاج طبيعي. ‏وحرص ‏موسيماني على الحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي إن الفحوصات الطبية الأخيرة التي ‏أجراها ‏بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته إلى فترة راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، ‏بسبب ‏تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا التي ‏أقيمت ‏بالكاميرون.‏

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي