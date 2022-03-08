طوغان: مصر نجت من أزمة كورونا.. لهذا السبب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حوار مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، أنه من الضرورى على كل مواطن، أن يساهم (على الأقل) فى بث المشاعر الإيجابية لسائر المواطنين فى مصر فى الوقت الذى تتخطى فيه الصعاب.
كورونا فى مصر
وعن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا، قال طوغان، إن كل شخص عليه الاختيار من البدائل المتاحة، كاستبدال الدواجن باللحوم، فى حال غلائها، أو شراء الأسماك كبديل لكليهما، أو بدء الاختيار من بين البدائل الأقل سعرًا.
وأوضح أن مواجهة جشع التجار تأتى بالامتناع بالضرورة عن شراء السلع المبالغ فى أسعارها وفقًا لنظرية العرض والطلب فإن ذلك من شأنه عودة السلع إلى أسعارها الحقيقية.
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