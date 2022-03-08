موجز دوت الخليج: 1008 متعافين من كورونا.. وخريطة سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - نشر "دوت الخليج"، على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار المتنوعة التى شهدتها الساحة السياسية، والداخلية، والخارجية، والرياضية، والفنية، والثقافية.

أعلنت وزارة الصحة عن خروج 1008 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 422223 حتى اليوم.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية:

الإفتاء توجه تحذيرا عاجلا لـ التجار المحتكرين (فيديو)

طقس اليوم.. الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية المؤثرة

تمتد إلى القاهرة الكبرى.. خريطة سقوط الأمطار اليوم (صورة)

عاجل.. الصحة: 1008 حالات شفاء جديدة من كورونا خلال يوم

متحدث الصحة يكشف بشرى عن الوضع الوبائى فى مصر

عاجل.. أول تعليق من الرئيس الأوكرانى بعد وقف روسيا لـ إطلاق النار

منعوا المواطنين من الدخول والخروج.. جيش الاحتلال يقتحم جنين

إطلاق نار فى ولاية أيوا الأمريكية.. و3 أشخاص فى حالة خطيرة

عاجل.. البنتاجون يقرر إرسال 500 جندى إضافى إلى 4 دول

الرئيس الأوكرانى يعلن قرارا عاجلا بشأن الحرب مع روسيا

روسيا تعلن قائمة بـ الدول غير الصديقة

حريق هائل بـ مبنى مكون من 17 طابقا فى لندن

هل سيتم تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز؟

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمود علاء

أول تعليق لـ مدرب الزمالك بعد الفوز على الجونة

شوبير يكشف صدمة عن مصير حمد إبراهيم مع الإسماعيلى

إيان رش: محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم.. وهذه أمنيتى منه

لجنة الحكام تكشف حقيقة اعتذار أمين عمر عن إدارة مباراة الاهلى وبيراميدز

رضا شحاتة يكشف أسباب هزيمة الجونة أمام الزمالك

ميدو يكشف عن كارثة فى دورى الناشئين

كله رايح.. محمد جمعة يكشف كواليس إفيه عم ضياء (فيديو)

كواليس مشاركة عبد الرحمن أبو زهرة فى فرح حفيدته (فيديو)

عمرو الليثى يحقق أمنية عم ضياء (فيديو)

مى كساب توجه رسالة مؤثرة لـ جماهير الزمالك (صورة)