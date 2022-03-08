الطقس اليوم.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا وتعلن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، كشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات مُتقطعة، وأمطار أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وسيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات مُتقطعة.

ولفتت إلى وجود أتربة عالقة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات مُتقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، أكدت أنها ستكون خفيفة وارتفاع الموج من متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 14

وادى النطرون 23 12

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 12

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 26 12

بورسعيد 21 13

دمياط 21 14

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 26 15

نخل 25 11

نويبع 24 17

طابا 23 16

كاترين 21 11

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بنى سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 27 18

سوهاج 28 18

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

إدفو 32 18

أبوسمبل 32 18

الوادى الجديد 31 17

شلاتين 28 17

حلايب 27 19