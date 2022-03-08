/683952/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة النادي الاهلي ضد نظيره بيراميدز في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض إنبي ضد فريق إيسترن كومباني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

سيراميكا كيلوباترا ضد فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

يخوض النادي الأهلي مباراته ضد نظيره بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول ضد نظيره إنتر ميلان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض بايرن ميونخ ضد ريد بول سالزبورج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير

يخوض الهلال ضد الإتحاد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:45 مساء عبر قنوات SSC1 HD

حقق الزمالك الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 2/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على الجونة وحاولوا أن يتقدموا مبكراً عن طريق عدة هجمات متتالية، حتى أفتتح إمام عاشور الأهداف في الدقيقة 17، من تصويبة صاروخية تسكن الشباك بعدما أسند بن شرقي الكرة له.

ثم عزز أحمد سيد زيزو بعدها بدقيقة بالهداف الثاني بعد إنفراده بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع من فوق إسلام طارق حارس الجونة، الذي لم يستطيع التصدى للكرة.

ولم يحاول الجونة أن يسجل خلال شوط المباراة الأول، حتى أحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لعمرو طارق تسبب فيها محمود علاء، ليسجلها عمرو السعداوي ويقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع المستوى تدريجياً بين الفريقين، وغابت الخطورة عن كلا المرميين في الربع الأول من الشوط، حتى شكل الزمالك خطورة عن طريق زيزو بعد هجمة فردية أنطلق فيها من الجهة اليمنى.

وحاول بعدها الجونة أن يعدل النتيجة ويحرز التعادل أمام الزمالك من خلال عدة هجمات على فترات بعد دخول خالد قمر، بعدما دفع رضا شحاته بكل أوراقه الهجومية لتسجيل هدف، ولكن حافظ الزمالك في الأخير على تقدمه.