متحدث الصحة يكشف بشرى عن الوضع الوبائى فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى فى مصر شهد استقرارا خلال الأيام الماضية، سواء من جهة معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا أو الاحتياج للدخول إلى المستشفيات، وأيضا فى نسب الإشغال فى المستشفيات فى كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا للجنة إدارة الأزمة قبل شهر رمضان المبارك.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى مساء اليوم الإثنين، أن هناك انخفاضا كبيرا جدا فى معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث إن الوضع الوبائى فى المجمل يؤكد تراجع نسب الوفيات، كما أن الإشغال فى العنايات المركزة أو المستشفيات أقل، وكذلك معدلات الإصابة.

وحول معدلات التطعيم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: "تجاوزنا 50% من الفئات المستهدفة، بما يوازى 30 مليون شخص تلقوا اللقاح بكامل جرعاته، وهو يعد أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى انخفاض معدلات الإصابات والوفيات فى ذات الوقت"، مشيرا إلى أن 30 مليون مواطن حصلوا على الجرعتين الكاملتين.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الوزارة اتخذت تسهيلات كبيرة فى عملية تسجيل اللقاحات، سواء فى الحصول على الجرعة الثانية أو الثالثة، فكل من هو أقل من 65 عاما ومر عليه ستة أشهر لن يحتاج لانتظار الرسالة النصية من الوزارة وبوسعه التوجه لأقرب مركز لتلقى اللقاح، ومن هو أكبر من هذا السن يستطيع الحصول على الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر فقط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: "وبالنسبة للجرعة الثانية، يستطيع الشخص أخذ الجرعة فى أقرب مركز قريب من منزله دون التسجيل مجددا".

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار توافر جرعات اللقاح بكميات كبيرة، وأنها تكفى لتغطية كافة الاحتياجات، متابعا أن "المؤسسات العالمية الصحية قالت بوضوح إنه إذا وصلنا إلى معدلات تلقيح 70% يكون بوسع البلدان العيش بدون إجراءات احترازية"، مشددا على أن التطعيم جانب مهم الآن، حيث إن التطعيم يساوى العيش حياة طبيعية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الصحة عن وصول مصر للمعدلات المستهدفة البالغة 70%، بما يوازى 69-70 مليون نسمة، وهو ما يحقق المستهدف ويعطى معلومات أكثر عن الوضع الوبائى إلى اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات بناء على ذلك.