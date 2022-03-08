جاء ذلك، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسؤوليتى، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.
حكم احتكار السلع
وقال عاشور: "من يقدم مصلحته الخاصة ويمارس الاحتكار، يعتبر آثم، ويعتبر آكلا لأموال الناس بالباطل، لافتا إلى أن النبى الكريم، محمد، صلى الله عليه وسلم، وصف التاجر المحتكر بـ الملعون.
ولفت أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أنه يجب على التاجر بيع السلعة بالسعر الذى اشتراها به، حتى وإن ارتفع سعرها فجأة طالما أن أصل السلعة اشتراه بالسعر القديم، معلقا: "بأى حجة تبيعها بالسعر الجديد".
وأشار إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم أكد أن من يمارس احتكار السلع ويرفع الأسعار مكانه النار وبئس المصير، ولن ينفعه مكسب ولا مال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توجه تحذيرا عاجلا لـ التجار المحتكرين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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