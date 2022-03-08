الإفتاء توجه تحذيرا عاجلا لـ التجار المحتكرين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، نصيحة عاجلة لبعض التجار الذين يحتكرون السلع على المواطنين لزيادة اسعارها وقت الأزمات والحروب رغبة فى تحقيق أرباح غير مشروعة.





جاء ذلك، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسؤوليتى، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

حكم احتكار السلع

وقال عاشور: "من يقدم مصلحته الخاصة ويمارس الاحتكار، يعتبر آثم، ويعتبر آكلا لأموال الناس بالباطل، لافتا إلى أن النبى الكريم، محمد، صلى الله عليه وسلم، وصف التاجر المحتكر بـ الملعون.

ولفت أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أنه يجب على التاجر بيع السلعة بالسعر الذى اشتراها به، حتى وإن ارتفع سعرها فجأة طالما أن أصل السلعة اشتراه بالسعر القديم، معلقا: "بأى حجة تبيعها بالسعر الجديد".

وأشار إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم أكد أن من يمارس احتكار السلع ويرفع الأسعار مكانه النار وبئس المصير، ولن ينفعه مكسب ولا مال.