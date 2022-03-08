تمتد إلى القاهرة الكبرى.. خريطة سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك" إنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات مُتقطعة.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وسيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات مُتقطعة