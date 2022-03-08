طقس اليوم.. الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية المؤثرة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه ستكون هناك أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات مُتقطعة.
ولفتت الأرصاد إلى وجود منخفض حرارى جديد يسيطر على جميع الأنحاء، حيث تندفع كميات كبيرة من الرطوبة فى الطبقة البنائية 700 ملى بار وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد.
طقس اليوم
ويصاحب ذلك سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة وتغزر على مناطق من السواحل الغربية "السلوم ومطروح"، وتمتد الى الدلتا تكون متوسطة وتخف حدتها على القاهرة كما يمر غطاء سحابى على مصر الوسطى قد يتساقط منه بعض الأمطار فى المناطق التى تسمح كميات الرطوبة بذلك.
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