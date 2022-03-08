/683951/ميدو-الزمالك-كسب-الجونة-بسبب-قاعدة-فيريرا-في-المدرجات

علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، على مباراة الزمالك أمام الجونة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "اللي كسب ماتش الزمالك أمام الجونة قاعدة فيريرا بره، اللاعيبن كان عندهم دافع للفوز وأنهم يظهروا بشكل مميزة أمام أعين فيريرا".

وأضاف: "هدف إمام عاشور هدف جميل وده ميزة أما يبقى عندك لاعب نص ملعب بيشوط على المرمى، ودا أهم شئئ في إمام عاشور فهو يتقن التصويب على المرمى ويفيد الزمالك كثيراً".

وزاد: "لو الأهلي عايز يطلع بنتيجة إيجابية أمام بيراميدز لازم موسيماني يحل مشاكل نص الملعب التي ظهرت في المواجهات الأخيرة".

وأختتم قائلاً: "الدوري المصري هيولع بمنافسة الأهلي ولازمالك وبيراميدز، وأي نتيجة في مباراة اليوم ستفيد نادي الزمالك، لأنه أقترب بشكل كبير من القمة والفريقين هيعطلوا بعض".

أسامة نبيه: فرصنا كبيرة للتأهل من أفريقيا .. واللاعبين الموجودين هم المتاحين

تحدث أسامة نبيه المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، عن فوز فريقه أمام الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المجموعة الحالية من اللاعبين هما اللي هنشتغل بيهم وهما المستمرين معنا، فيجب أن نتعامل في خلال المتاح".

تصريحات أسامة نبيه

وأضاف: "إمام عاشور خد الثقه ونجح في ترجمتها اليوم أمام الجونة، وسجل هدف ساعدنا على الفوز، بالإضافة للمستوى المميز الذي ظهر به خلال مواجهة الجونة".

وزاد: "ثقة اللاعبين موجوده مش في لحظه المباراة فقط، وكل ماتش الثقة بتزيد أكتر، وفرصنا قائمة بقوة في مجموعتنا بدوري أبطال أفريقيا".

وأختتم قائلاً: "حساباتي دائماً أن لا يوجد مباراة في الدوري سهلة، ونساعد ونعيد تركيزنا لمواجهة الجمعة بإفريقيا أمام الوداد".

حقق الزمالك الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 2/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد الجونة

وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على الجونة وحاولوا أن يتقدموا مبكراً عن طريق عدة هجمات متتالية، حتى أفتتح إمام عاشور الأهداف في الدقيقة 17، من تصويبة صاروخية تسكن الشباك بعدما أسند بن شرقي الكرة له.

امام عاشور في مرمى الجونة - الهدف الاول pic.twitter.com/sDB2SOYOHn — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) March 7, 2022

ثم عزز أحمد سيد زيزو بعدها بدقيقة بالهداف الثاني بعد إنفراده بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع من فوق إسلام طارق حارس الجونة، الذي لم يستطيع التصدى للكرة.