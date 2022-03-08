باهر دويدار عن مسلسل العائدون: "مش جزء تاني من هجمة مرتدة ويتناول أوكار الإرهاب"

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دوت الخليج يستعرض تصريحات باهر دويدار عن مسلسل العائدون

تفاصيل مسلسل العائدون الجزء الثاني من هجمة مرتدة

وقال المؤلف باهر دويدار عن العمل المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022: "قصة تانية خالص عن الجزء الأول من هجمة مرتدة وجايز الناس جالهم الاحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست إمتداداً لهجمة مرتدة ."

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة"، قائلًا: "المسلسل يتناول فكرة العائدون من منطاق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد تم تصميمها لملاذات أمنة للإرهاب "، موضحًا أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة دارت أحداثها خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2020 وهي فترة حديثه جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات ".

قصة مسلسل العائدون لـ أمير كرارة

واستكمل كلامه عبر شاشة قناة on e الفضائية وقال عن عنوان المسلسل: "ده العنوان الرئيسي للعمل وكيف مثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة المصرية؟ وكيف تعاملت معه؟ وكيف كان لها السبق في ذلك مقارنة بدول كثيرة في العالم ؟.. مصر كانت عندها رؤية استباقية وحققت تقدم كبير مقارنة بدول مختلفة من العالم ".

وأوضح باهر دويدار أن ملفات المخابرات العامة تمثل جزء كبير من أحداث مسلسل العائدون الذي يعرض في رمضان 2022، ولكن بسبب حداثة مايتناوله المسلسل في الفترة الزمنية تم اعتمادهم على مصادر مكملة.

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كواليس مسلسل العائدون

وذلك من خلال الدراسة عبر فريق وباحثين محترفين وتم إكمال الصورة من أكثر من جهة، وذلك بحسب كلامه في مداخلته التلفزيونية.

واختتم كلامه قائلًا: "طبيعة المسلسل فيه سفر كبير وده كان من ضمن التحديات حيث جرى التصوير في أوروبا والأردن والأحداث تدور في أربعة أو خمس دول وبالتالي السفر كان كتير جداً ".