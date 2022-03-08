وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك زيادات مبررة فى بعض أسعار السلع مثل الزيت حيث تستورد مصر 97% من الزيت، ولكن هناك زيادات غير مبررة فى أسعار السلع مثل الأرز والسكر والدقيق.
وأوضح أن زيادة أسعار الدقيق من قبل بعض التجار غير مبررة، مؤكدا أن أسعار الدقيق لم ترتفع فى المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن زيادة أسعار الأعلاف أدى إلى زيادة أسعار الدواجن.
وأكد أن وزارة التموين ستعمل على الدفع بالكثير من السلع فى المجمعات الاستهلاكية، وتشديد الحملات الرقابية حيث تم أمس ضبط 300 طن أرز ودقيق وسكر تم تخزينها، موجها رسالة للتجار قائلا: "أى تاجر سيرفع فى السعر أو يحتكر السلع العقوبة سنتين وحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه ومصادرة البضاعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين لـ مساء dmc: ضبط 300 طن أرز ودقيق وسكر تم تخزينها خلال حملات أمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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