التموين لـ مساء dmc: ضبط 300 طن أرز ودقيق وسكر تم تخزينها خلال حملات أمس

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتجى من السلع آمن جدا يكفى 6 أشهر وأكثر، مؤكدا أنه لا يوجد أى نقص فى أى سلعة حدثت الآن أو خلال الست سنوات الماضية.





وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك زيادات مبررة فى بعض أسعار السلع مثل الزيت حيث تستورد مصر 97% من الزيت، ولكن هناك زيادات غير مبررة فى أسعار السلع مثل الأرز والسكر والدقيق.

وأوضح أن زيادة أسعار الدقيق من قبل بعض التجار غير مبررة، مؤكدا أن أسعار الدقيق لم ترتفع فى المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن زيادة أسعار الأعلاف أدى إلى زيادة أسعار الدواجن.

وأكد أن وزارة التموين ستعمل على الدفع بالكثير من السلع فى المجمعات الاستهلاكية، وتشديد الحملات الرقابية حيث تم أمس ضبط 300 طن أرز ودقيق وسكر تم تخزينها، موجها رسالة للتجار قائلا: "أى تاجر سيرفع فى السعر أو يحتكر السلع العقوبة سنتين وحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه ومصادرة البضاعة".