/683949/بعد-قرار-أشرف-زكي-بمنع-الفنانين-الظهور-في-برامج-بدون-مقابل-أشرف-عبد-الباقي-يوضح-السبب

أجرى الفنان أشرف عبد الباقي مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه الحكاية الذي يتم عرضه مساء كل يوم على قناة mbc مصر؛ لتوضيح سبب القرار الصادر من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي مؤخرًا.

دوت الخليج يرصد مداخلة الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج الحكاية لتوضيح سبب قرار نقيب الممثلين أشرف زكي

أشرف عبد الباقي في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

أوضح النجم أشرف عبد الباقي السبب وراء قرار الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، الذي ينص على منع الممثلين من الظخور في البرامج بدون تقاضي مقابل لذلك، وهذا لحمايتهم من ضرائب القيمة المضافة، وقال عبد الباقي: "مصلحة الضرائب مش بيصدقوا أني مخدتش مقابل وعايزين ورقة تؤكد دا".

وأضاف أشرف عبد الباقي في نفس السياق: "مصلحة الضرائب بتعتبر أن الممثل عمل دعايا لنفسه من خلال ظهوره في البرنامج حتى لو أخد صفر مقابل، فبيطالبوه بدفع ضريبة القيمة المضافة".

أشرف عبد الباقي يتحدث عن ضرائب القيمة المضافة

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن ألتزامه في دفع الضرائب كل عام، ولكن كان دائمًا يواجه مشكلة أن الضرائب تعتبر البرامج دعايا للفنان حتى لو لم يتقاضى مقابل مادي، وقال عبد الباقي: "والمفروض كل شهر أقدم ورقة أنا اشتغلت ايه مع أن ممكن فنان يقعد 3 سنين مش شغال".

واستكمل حديثه وقال: "حتى ظهوري كضيف شرف أو بجامل صديق ليا مطالب أني أجيب ورقة منه تؤكد أني مخدتش مقابل".

قرار أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمنع الممثلين من الظهور في البرامج بدون مقابل

جاء قرار أشرف زكي نقيب الممثلين بمنعهم من إجراء لقاءات بدون مقابل مادي، بعد الأزمة التي كانت بين الممثلين ومصلحة الضرائب؛ بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة عليهم لظهورهم في البرامج التليفزيونية حتى ولم يتقاضوا عليها أجورًا، لأعتبارها دعايا مجانية لهم، فقرر الفنان أشرف زكي الآتي: "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرًا؛ لحمايتهم من ضرائب القيمة المضافة".

وأضاف الفنان أشرف زكي وقال: "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره".