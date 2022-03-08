/683948/ميدو-فيريرا-سيدرب-25-لاعب-فقط-في-الزمالك-ويكشف-عن-مصير-الباقي

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول تعاقد الفريق مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلفاً لباتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "فيريرا قال مش هيدرب أكتر من 25 لاعب والباقي هيلعبوا في فريق الأمل الذي سيتم إنشاءه في الفريق وعليهم عدم الإحباط".

تصريحات ميدو

واضاف: "لو جهاز فيريرا هينجح بنسبة 70% مع وجود إسماعيل يوسف هينجح بنسبة 90% وهو الحل السحري للزمالك وابن النادي، لأنه عارف النادي كويس وعارف اللاعيبة ونجح في تلك المهمة من قبل، ولديه خبره كبيرة".

وأكمل: "وجود فريرا هينقل الزمالك بشكل كبير، والدوري لسه في الملعب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، والمنافسة أشتعلت بشكل كبير".

وأردف: "عايز أحيي أسامة نبيه لأنه سلم الفرقة بعدد نقاط قريب من القمة وتمت المهمة بنجاح، واصبح قريب بشكل كبير من الأهلي وبيراميدز للمنافسة على الدوري".

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والجونة:

1- بيراميدز 26 نقطة له مباراتين

2- الأهلي 25 نقطة له 3 مباريات

3- الزمالك 25 نقطة له مباراة

4- سموحة 22 نقطة له مباراة

5- البنك الأهلي 17 نقطة

6- المصري البورسعيدي 16 نقطة له مباراة

7- فاركو 16 نقطة

8- فيوتشر 15 نقطة له مباراة

9- الاتحاد 14 نقطة له مباراة

10- إنبي 14 نقطة له مباراة

11- الجونة 14 نقطة له مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة له مباراة

13- غزل المحلة 12 نقطة له مباراة

14- طلائع الجيش 10 نقاط له مباراة

15- مصر المقاصة 9 نقاط

16- المقاولون العرب 8 نقاط

17- إيسترن كومباني 6 نقاط له مباراة

18- الإسماعيلي 5 نقاط

وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على الجونة وحاولوا أن يتقدموا مبكراً عن طريق عدة هجمات متتالية، حتى أفتتح إمام عاشور الأهداف في الدقيقة 17، من تصويبة صاروخية تسكن الشباك بعدما أسند بن شرقي الكرة له.

ثم عزز أحمد سيد زيزو بعدها بدقيقة بالهداف الثاني بعد إنفراده بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع من فوق إسلام طارق حارس الجونة، الذي لم يستطيع التصدى للكرة.