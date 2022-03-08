/683947/ماريان-عازر-سفيرة-لمبادرة-عاملة-شغل-لتمكين-المراة

دوت الخليج

كانت الاحتفالية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي و السيدة نيكول شامبين نائب السفير الأمريكي و الأستاذ محمد شلبياية الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر و السيد اوجين ويليمسون الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بأفريقيا و الشرق الأوسط و جنوب آسيا و الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة السابقة و السيدة دينا المفتي الرئيس التنفيذي لإنجاز مصر و الفنانة نيللي كريم سفيرة المبادرة و السيدة لميس نجم نائب محافظ البنك المركزي و السيدة غادة عبد الهادي قنديل البنك المركزي و السيدة ميرنا عارف المدير التنفيذي لمايكروسوفت مصر و لفيف من الشخصيات العامة و سفيرات المبادرة القبطانة مروة السلحدار و مصممة الازياء العالمية فريدة تمراز و رئيسة شركة طلبات هدير شلبي و البطلة فريال اشرغ صاحبة ذهبية طوكيو.

تمكين الفتيات و دعمهن

تهدف المبادرة الي تمكين الفتيات و دعمهن و تم إنتاج عدد من الأفلام القصيرة لسفيرات المبادرة لنقل الخبرات علي الشباب ميديا قامت بتنفيذها شركة طيارة لصالح المبادرة. وتحدثت د. ماريان عازر في الاحتفالية في الحلقة النقاشية حول القوة المحركة للنجاح و نقاط التحول الرئيسية في الحياة التي قد تكون في صورة نصيحة أو موقف او فرصة و قالت ان الالتزام هو نقطة التحول في الحياة حين نقتنص الفرصة و تحولها الفرصة مستغلين إمكانياتنا التي وهبها الله لنا لتغيير المصير. و انهت كلمتها بنصيحة: ابدأ من مكانك استخدم امكانياتك و افعل ما تستطيع.

الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر

الجدير بالذكر أن الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس لجنة الكنولوجيا و الابتكار بالهيئة. هي عضو معين من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان المصري وعضو في لجان الاتصالات والشؤون الخارجية في البرلمان في الفصل التشريعي الاول. قبل التعيين في البرلمان ، كانت معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرات الاستراتيجية. هي أستاذ مساعد ، ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات. أستاذ مساعد ، جامعة النيل (NU) رئيس ثم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) العالمية في مصر اعتبارا من مارس.

وحصلت عازر على درجات الدكتوراه و الماجستير و البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات و متخصصة في امن المعلومات و الشبكات. صاحبة أكثر من 85 بحث علمي في جميع أنحاء العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و امن المعلومات و الشبكات. لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و امن المعلومات و الشبكات. شغلت العديد من المناصب ، إما الأكاديمية أو الإدارية في العديد من الجامعات والمنظمات الدولية و الوطنية. على سبيل المثال لا الحصر ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المعهد القومي للاتصالات ، جامعة النيل ، جامعة القاهرة ، الجامعة الأمريكية في القاهرة ، الجامعة الفرنسية ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

هي عضو اللجنة الوطنية للحوكمة في اطار الالية الافريقية لمراجعة النظراء. عضو في البرلمان الدولي للتسامح والسلام (IPTP) ورئيس لجنة المرأة والشباب في البرلمان الدولي للتسامح والسلام. 2018-2021 عضو في اتحاد الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط ​​(PA-UFM).2016-2021 عضو في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا الناشئة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات2020 (ISACA). عضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة فيسبوك لبرنامج Facebook Community Leadership لعام 2018-2019. عضو المجلس الاستشاري للمجلس الاعلي للتحول الرقمي بمصر 2018-2019.

حصلت على جوائز وشهادات ومنح دراسية من مؤسسات دولية مختلفة. على سبيل المثال لا الحصر ، وزارة الخارجية الأمريكية ، أكاديمية البحث العلمي ،شركة جوجل ، جامعة ميشيغان ديربورن ، المجلس الثقافي البريطاني. وهي أيضًا خريجة برنامج القادة الثاني عشر في الحوكمة (LGP) ، سنغافورة حصلت في ديسمبر 2021 علي جائزة المراة في مجال الامن السيبراني من قبل WICSME علي مستوي الشرق الاوسط. تم تكريمها في عام 2019 من قبل المنتدى الاقتصادي للمرأة باعتبارها "امرأة العقد في الأوساط الأكاديمية" بحضور قيادات و شخصيات بارزة من 120 دولة. تم منحها جائزة "بصمة قائدة" في عام 2019 من قبل مجلس التنمية العربي للمرأة والأعمال في بيروت.

تم تكريمها في عام 2019 من قبل المؤتمر الأفريقي الثاني عشر لسيدات الأعمال.

تم تكريمها في عام 2018 من قبل وزارة الثقافة من بين أفضل 10 شخصيات عامة على المستوى الوطني.

تم تصنيفها ضمن أفضل 50 امرأة مؤثرة في عام 2017 ، كرمها رئيس مجلس النواب لاختيارها ضمن افضل 100 شخصية علي مستوي العالم في مجال هندسة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمؤتمر جاب ساميت بالولايات المتحدة الامريكية. . كما تم تكريمها من قبل رئيس الأغلبية لنفس السبب.

يونيو 2017 تم تكريمها من قبل منظمة الوحدة العربية الإفريقية لدورها في التعليم فبراير 2017.

تم تكريمها في مارس 2016 بالعاصمة , واشنطن العاصمة لدورها في العمل العام والأوساط الأكاديمية العلمية.

كان التكريم في احتفالية اقامتها السفارة المصرية بواشنطن بالاشتراك مع منتدي تمكين المراة التابع للجنة الامريكية العربية لمكافحة التمييز (ACD-WEF) تم تكريمها من جامعة النيل بحضور السيد عمرو موسي و من المعهد القومي للاتصالات في مصر لمساهماتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوليو 2017. كرمها المجلس القومي للمراة لاسهاماتها في نشر العلم في حفل تكريم عالمات مصر يوليو 2017 . كرمها المعهد القومي للاتصالات لاسهاماتها في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اغسطس 2017. سبتمبر 2008 جائزة البحث العلمي في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من اكاديمية البحث العلمي. تم تصنيفها بين أفضل 10 متحدثين في مصر في عام 2010 ، وتمت دعوتها كمتحدث رئيسي في العديد من الأحداث الدولية. على سبيل المثال لا الحصر:

الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) ، البنك الدولي ، منظمة الروتاري الدولية. اول مصرية يتم اختيارها للتحدث في المؤتمر الدولي للروتاري بالمانيا بحضور 30 الف شخص من مختلف انحاء العالم، منذ نشاة المؤتمر عام 1910. وهي حاصلة على العديد من الشهادات من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التنمية البشرية.