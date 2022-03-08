عبد الرحيم كمال عن جزيرة غمام : "الصعايدة عايشين على البحر والممثلين جوكر"

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دوت الخليج يرصد تصريحات عبد الرحيم كمال عن مسلسل جزيرة غمام

تصريحات عبد الرحيم كمال

وأوضح الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف العمل الذي يلعب بطولته كلا من طارق لطفي، ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، أن المسلسل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه بشكل خيالي.

وأضاف: "حدثت قبل 100 عاماً تظهر شرائح من الناس عاشت في هذه الجزيرة على كافة المستويات إجتماعياً، وفيما يخص مصدر الفكرة قال: "نسبة الخيال فيها أكبر من الحقيقة وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين ".

مسلسل جزيرة غمام

واستكمل مؤلف العمل كلامه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة قناة on e الفضائية، قائلًا: "مجتمع صعيدي عايش على البحر وده الجديد والشخصيات والحدوتة فيها كثير من المفاجات للجماهير ..المسلسل مليء بالمشاعر وقصص الحب وأنا كاتب بحب أكتب عن الحب ".

وأشار إلى أن المسلسل يضم في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم، وتابع قائلًا: " بنصور على البحر الاحمر وجزء من القاهرة وفيه مشاهد كتيرة من البحر وفيه أماكن وأزمان كتيرة ومواقع التصوير الاساسية هي في البحر الأحمر والقاهرة ".

مسلسلات شهر رمضان 2022

وفيما يخص الملابس الغجرية، علق وقال: "المسؤول عن ذلك المصممة ملك عبد العزيز وهي شخصية عظيمة ومخضرمة بالاضافة لمرجعيات تاريخية وكتب وصور وصفت هذه الفترة حتى نجمع بين الحقيقة والخيال وفي ذات الوقت يكن بها مصداقية عالية ".

وكشف عن الفروق بين شخصية طارق لطفي في مسلسل القاهرة كابول وجزيرة غمام: "الفروق كبيرة جداً وتماماً وهم ممثلين "جوكر" الحقيقة بيقوموا بكل الأدوار ومختلف الشخصيات نجوم قادرين يعملوا حاجة جديدة .. الناس هتشوف حاجات كتيرة مختلفة لطارق لطفي في الشخصيتين ومعانا رياض الخولي وأحمد أمين الذي سيقدم دوراً مهماً بعيداً عن الكوميديا تماماً ".

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واختتم كلامه عن البطولة الجماعية في المسلسل أثناء حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي وقال: "الاختلاف والمفاجاة في المسلسل هو الحدوتة نفسها ".