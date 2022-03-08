/683945/توتنهام-يكتسح-إيفرتون-بخماسية-في-الدوري-الإنجليزي

حقق توتنهام الفوز على نظيره إيفرتون على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر لاعبوا توتنهام على المباراة منذ بدايتها، وهددوا مرمى إيفرتون بقوة من خلال عدة هجمات، في غياب تام للاعبي إيفرتون الين لم يظهروا بشكل جيد خلال اللقاء تحت قيادة لامبارد.

توتنهام ضد إيفرتون

وأفتت الاهداف مايكل كين هدف ذاني في مرماه في الدقيقة 14، ثم عزز سون هيونج بالهدف الثاني في الدقيقة 17، وسجل هاري كين هدفين لادقائق 37 و55، وأحرز سيرجيو ريجليون هدف بالدقيقة 46، لتنتهي المباراة بفوز كبير لتوتنهام على لإيفرتون.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد توتنهام عند النقطة رقم 45 في المركز السابع بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة رقم 22 بالمركز السابع عشر.

تشكيل توتنهام أمام إيفرتون

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إيريك داير - بين ديفيز

خط الوسط: مات دوهيرتي - إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

نتيجة مباراة توتنهام ومانشتسر سيتي

وفي وقت سابق حقق فريق توتنهام الفوزعلى نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما شهدت المباراة إثارة كبيرة في احداثها، بعدما تعادل مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليرد بعدها توتنهام بهدف قاتل ليخطف الثلاثة نقاط.

وسيطر لاعبوا مانشستر سيتي على اللقاء، واضاعوا أكثر من كرة، في ظل تطبيق الهجمة المرتدة بشكل مميز من توتنهام، وأستطاعوا أن يهددوا مرمى المان سيتي في أكثر من كرة من خلال هجمات مرتدة منظمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.