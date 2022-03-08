/683944/نشرة-أخبار-الفن-أشرف-زكي-يصدر-قرار-بمنع-ظهور-الفنانين-بالبرامج-دون-أجر-الجمهور-يسخر-من-تواجد-ويجز-على-سرير-هدى-المفتي-وهذه-أبرز--اللقطات-المؤثرة-من-عزاء-إياد-داود

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

لقطات مؤثرة من عزاء إياد داود بحضور محمد ممدوح وأحمد خالد صالح

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء إياد داود الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 39 عاما وسبب صدمة وحزن كبير داخل وخارج الوسط الفني والإعلامي.

حضر العزاء كلا من الفنان أحمد خالد صالح، والفنان محمد ممدوح والفنان علي الطيب والفنان خالد كمال وغيرهم من نجوم الفن والإعلام، بجانب شخصيات عامة.

ومن ضمن الحضور أيضًا كان الفنان أحمد مجدي، ومؤمن نور، والإعلامي حمدي رزق، والفنان أحمد سعد الشهير بـ ميشو، وغيرهم وكان العزاء أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين وظهر تأثر وانهيار أصدقاء وأسرة الفنان والمذيع الراحل مقدم برنامج شبابيك.

وظهر أيضًا تأثر وانهيار خطيبة إياد داود في أول ظهور لها بالعزاء الذي أقيم اليوم الاثنين عقب صلاة المغرب.

«سحرتله».. الجمهور يسخر من تواجد ويجز على سرير هدى المفتي «صور»

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة الشابة هدى المفتي تجمعها بمغني الراب أحمد علي المعروف بـ «ويجز»، والتي أثارت جدلًا واسعًا وأحدثت ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت هدى المفتي وهي تلتقط صورة سلفي بالمرآه وفي يدها سيجارة، وعكست المرآه ويجز وهو ينام على سريرها بالغرفة

وأطلق الجمهور حملة سخرية على الثنائي ردًا على سؤال «ايه دا يغالي؟»، فعلق أحدهم قائلًا: "كان بيغدي النونة"، وكتب الأخر: " كانت بتسحره او بتسحرله"، وقال الأخير: "والله ووقعت".

منع ظهور الفنانين دون أجر.. أشرف زكي يصدر بيانًا بسبب أزمة الضرائب

أصدر نقيب المهن التمثيلية الفنان والدكتور أشرف زكي، بيانا يقر بمنع ظهور الفنانين والممثلين أعضاء النقابة بالبرامجة التلفزيونية التي تستضيفهم دون أجر.

جاء في بيان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه يمنع ظهور الفنانين بالبرامج التليفزيونية التي تستضيفهم دون أجر وذلك بعد عدة أزمات تعرضوا لها نجوم الفن خلال الفترة الماضية مع الضرائب.

وقال نقيب المهن التمثيلية في بيانه: "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرًا، يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة".

وأضاف: "بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب، ولا يحصلون فيها على أجر منها.. يقال للفنانين الذين ظهروا، ولم يتقاضوا أجرًا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم فكيف لا يدفعون ضرائب".

وتابع الفنان أشرف زكي قائلًا: "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره".