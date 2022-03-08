/683942/نقيب-المهندسين-بالإسماعيلية-يتم-العمل-على-مشروع-اسكان-جديد-للمهندسين-الفترة-المقبلة
قال م. أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية ان فوزه بالتزكية على مستوى الجمهورية شرف كبير له، وهو ما يدفع الانسان اللى بذل أقصى جهوده المرحلة القادمة.
دوت الخليج
وتابع المصري عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc المذاع على فضائية dmc ان هذه الدورة بالنسبة له تعد الثانية بعد اربع سنوات ماضيين، موضحا انه بذل جهد كبير خلال الدورة الماضية برفقة مجموعه متكاملة في النقابة بالاسماعيلية.
ونوه ان النقابة الفرعية فرع من فروع النقابة العامة، موجها الشكر لسامي ضاحي نقيب المهندسين.
تطوير مبنى النقابة الفترة الماضية
واكد على ان تم تطوير مبنى النقابة الفترة الماضية بالاضافة الى انشاء حمامات سباحة وخدمات ترفيهية للاعضاء، كما تم عمل اشياء ننتظر افتتاحها الفترة القادمة.
العمل على مشروع اسكان للمهندسين الفترة المقبلة
ونوه م. أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية انه يتم العمل على انشاء شهر عقاري متميز وذلك يحسب للنقابة بانها أول نقابة تحصل على هذه الموافقة ووننتظر تحديد المعاد من وزير العدل.
وأكمل انه تم انشاء ما يقرب من 120 دورة لاستفادة المهندسين في مجال عملهم، والفترة القادمة بالتعاون مع النقابة العامة سوف يتم عمل مشروع اسكان للمهندسين الفترة المقبلة.
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