التفاصيل الكاملة لإصابة بسمة وهبة ..«الطبيب رفض يعملي عملية بسبب الاكتئاب»

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دوت الخليج يكشف سر إصابة بسمة وهبة

إصابة بسمة وهبة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عن رفض الطبيب الخاص بها في دبي، عن إجراء جراحة لإزالة السمنة لها بسبب إصابتها بكورونا.

كما كشفت بسمة وهبة خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن إصابتها مؤخرًا بالاكتئاب.

عملية بسمة وهبة في دبي

وقالت في الفيديو إن الطبيب رفض إجراء العملية لها بسبب عدة أمور منها عدم النوم المنتظم لها بجانب الاكتئاب وعملها على تقديم برنامج جديد ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

وأوضح الطبيب في نصائحه التي قدمها لجمهور ومتابعي الإعلامية بسمة وهبة هو النوم لمدة 6 أو 7 ساعات، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بجانب تجنب الاكتئاب ويزيد من طاقة الجسم بصورة كبيرة.

برنامج بسمة وهبة في رمضان 2022

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تنصحها بعدم خوض عملية السمنة بسبب رشاقتها وأنها لا تحتاج لإنقاص وزنها.

وفي سياق آخر، تقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر شاشة قناة المحور الفضائية وينتمي البرنامج لنوعية التوك شو فهو سياسي وفني واجتماعي.

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ويشار أن بسمة وهبة اعتادت في السنوات الأخيرة على تقديم برنامج فني منفصل في رمضان، بدءً من سلسلة برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته خلال 3 مواسم تقريبًا، وجاء بعدها آخر عامين المخرجة إيناس الدغيدي لتقدمه عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

أما الإعلامية بسمة وهبة فقدمت ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، برنامج العرافة الذي يعتمد على استضافة النجوم والمشاهير وكشف مجموعة من أسرار وكواليس حياتهم وحقق البرنامج نجاحا كبيرًا.

وكانت قد استضافت خلال البرنامج العام الماضي عدد من النجوم مثل ريم البارودي، وبدرية طلبة وإيمان البحر درويش وعبد الباسط حمودة وحلمي بكر وهاني شنودة ومي عمر وآخرين.