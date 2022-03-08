توقعات بنجاح هانى ضاحى بمنصب نقيب المهندسين فى الإعادة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس هشام والى، نقيب المهندسين السابق بالفيوم، إنه يتوقع حسم المهندس هانى ضاحى انتخابات الإعادة بنقابة المهندسين والمقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، بعدما حصل "ضاحى"، على 18091 صوت مقابل حصول "النبراوى"، على 9544، وتابع: "الدعم كله للمهندس هانى".





وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة"، أوضح والى أنه كان هناك إقبال كبير من المهندسين على المشاركة فى الانتخابات والحضور كان جيد خلال الجولة الماضية التى أجريت فى 4 مارس الماضى.

وأكد "والى"، أن الانتخابات المقبلة التى سينافس خلالها "ضاحى"، و"النبراوى"، على مقعد النقيب ستشهد حضور أقل من الانتخابات الماضية.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، قد أعلنت مساء الأحد الماضى 6 مارس 2022 نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابة والتى أجريت يوم الجمعة 4 مارس الجارى، وشملت انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية لمن لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة.

وسبق أن أعلن المستشار هانى محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، نتائج انتخابات المرحلة الثانية، والتى تنافس خلالها مرشحو مقعد النقيب العام ومرشحو الإعادة من النقابات الفرعية.

وحصل المهندس هانى ضاحى على 18091 صوتا، فيما حصل المهندس طارق النبراوى على 9544 صوتا، لتكون المنافسة على مقعد النقيب العام الجمعة المقبل.