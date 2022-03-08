محافظ الإسكندرية: بدء تنفيذ أعمال رفع كفاءة جميع المرافق

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الاسكندرية محمد الشريف، على وجود تنسيق تام بين مسئولى المرافق والخدمات والتوجيه بالبدء فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات بمنطقة مسكن " توشكى " بنطاق حى أول العامرية وعلى رأسها أعمال الرصف والإنارة والصرف الصحى، موضحا أنه تم إزالة جميع المخالفات والإشغالات بالمساكن، فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، منطقة مساكن توشكى واطلاعه للمواطنين على ما تم من الحلول العاجلة التى وضعتها المحافظة للمشاكل التى تعانى منها المنطقة، فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بعد إعادة رفع كفاءة عدد من الخدمات الأساسية برئاسة محمد عبد الله رئيس حى العامرية أول، والمحاسب تحسين محمد علوانى مساعد رئيس الحى الميدانى. واستمع الشريف إلى احتياجات ومطالب الأهالى والتى تلخصت حول إنشاء وحدة صحية ومكتب بريد وزيادة ساعات عمل وسائل النقل التابعة للهيئة العامة للنقل والركاب، لافتا أنه سيتم دراسة تلبية تلك المطالب والعمل على تنفيذها فى أسرع وقت ممكن طبقا للإمكانيات المتاحة. وطالب محافظ الإسكندرية الأهالى بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التى يفتعلها بعض المواطنين، موضحا أنه لن يسمح بتواجد أى مخالفات وسيتم التصدى الفورى لها وإزالتها.

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