/683940/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-مباراة-الزمالك-والجونة
شهد ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة الزمالك والجونة بالجولة الثانية عشر، على العديد من التوترات والإضطرابات في مراكز الأنديية بالترتيب.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
حقق الزمالك الفوز على الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد على افتتاح القلعة البيضاء، من خلال إمام عاشور أحمد سيد زيزو، ليدرك أبناء رضا شحاته بهدف تقليص الفارق من خلال ركلة جزاء.
ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والجونة:
1- بيراميدز 26 نقطة له مباراتين
2- الأهلي 25 نقطة له 3 مباريات
3- الزمالك 25 نقطة له مباراة
4- سموحة 22 نقطة له مباراة
5- البنك الأهلي 17 نقطة
6- المصري البورسعيدي 16 نقطة له مباراة
7- فاركو 16 نقطة
8- فيوتشر 15 نقطة له مباراة
9- الاتحاد 14 نقطة له مباراة
10- إنبي 14 نقطة له مباراة
11- الجونة 14 نقطة له مباراة
12- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة له مباراة
13- غزل المحلة 12 نقطة له مباراة
14- طلائع الجيش 10 نقاط له مباراة
15- مصر المقاصة 9 نقاط
16- المقاولون العرب 8 نقاط
17- إيسترن كومباني 6 نقاط له مباراة
18- الإسماعيلي 5 نقاط
وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على الجونة وحاولوا أن يتقدموا مبكراً عن طريق عدة هجمات متتالية، حتى أفتتح إمام عاشور الأهداف في الدقيقة 17، من تصويبة صاروخية تسكن الشباك بعدما أسند بن شرقي الكرة له.
ثم عزز أحمد سيد زيزو بعدها بدقيقة بالهداف الثاني بعد إنفراده بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع من فوق إسلام طارق حارس الجونة، الذي لم يستطيع التصدى للكرة.
عودة فيريرا للزمالك تعيد أيمن حفني للحياة الكروية
تولي جوسفالدو فيريرا مهمة تدريب الزمالك بشكل رسمي مرة أخرى، خلفاً للفرنسي باتريس كاريرون الذي رحل عن القلعة البيضاء بعد فسخ عقده بالتراضي.
وتعد تلك الولاية الثانية لفيريرا مع الزمالك، بعد ولايته الأولى التي حقق فيها الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2015/2016، وكان يعتمد على عدة لاعبين خلال ذلك الموسم.
وكان أيمن حفني من أبرز اللاعبين الذي كان يعتمد عليهم فيريرا، فهو يعد المستفيد الأكبر من عودة المدرب البرتغالي لتدريب نادي الزمالك، وربما هذا القرار سيعيده للحياة الكروية مرة أخرى.
وكان أستبعد أيمن حفني من حسابات الجهاز الفني للزمالك في الفترة الأخيرة، وكان يشارك في دقائق قليلة جداً، فربما ثقة فيريرا في إمكانياتت اللاعب ستعيده للمشاركة مرة أخرى مع القلعة البيضاء.
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