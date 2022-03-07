/683939/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-عمرو-وهبة-يروج-لمسلسل-في-بيتنا-روبوت-2

روج الفنان الشاب عمرو وهبة للجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت، ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 الذي قدم فيه دور إنسان آلي، وتم عرض الجزء الأول خلال عام 2021 خارج السباق الرمضاني، وتم عرضه على قناة cbc.

دوت الخليج يرصد ترويج عمرو وهبة للجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت عبر إنستجرام

عمرو وهبة يروج لمسلسل في بيتنا روبوت ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

نشر الفنان عمرو وهبة صورة لشخصية "لذيذ" في البوستر الدعائي الخاص بمنصةwatchit الرقمية، الذي يقدمها في مسلسل في بيتنا روبوت، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بغرض تشويق متابعيه لمسلسل في بيتنا روبوت 2، المقرر عرضه كواحد من مسلسلات شهر رمضان 2022، وعلق عليه وكتب: "فى رمضان على قناة الحياة وwatchit ان شاء الله.. لذيذ".

تعليقات الجمهور على صورة عمرو وهبة من مسلسل في بيتنا روبوت

كانت الفنانة ريم البارودي أول المعلقين على البوستر الدعائي الخاص بمسلسل في بيتنا روبوت، على منصة watchit، الذي نشره عمرو وهبة على حسابه الرسمي على إنستجرام، وقالت له ما معناه:"حظ سعيد"، وتبعها عدد من المتابعين لحساب عمرو وهبة، الذين أعربي من خلال تعليقاتهم عن مدى سعادتهم وتشوقهم للمسلسل، من خلال وضع القلوب الحمراء والوجوه السعيدة وشعلة النار، وكان من بينهم الفنان طارق الإبياري الذي كتب: "ربنا يزيدك و تكسر الدنيا كمان و كمان بإذن الله تستاهل الخير كله"، وتبعته الفنانة ياسمين رحمي وقالت: "ايوه بقي هوه ده مسلسلي اللي هتفرج عليه".

مسلسل في بيتنا روبوت 2 ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

سيتم عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وهو من بطولة كل من هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، طه الدسوقي، وعدد من الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول وغيرهم من الذين يشاركون في المسلسل لأول مرة، والجدير بالذكر هو مشاركة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في بطولة الجزء الأول من المسلسل، والتي قامت بدور والدة البطل.