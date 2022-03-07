/683937/قرارات-نارية-من-الاتحاد-الدولي-فيفا-اتجاه-أزمة-روسيا-مع-أوكرانيا

أتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، عدة قرارات حول أزمة روسيا مع أوكرانيا، التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارات جديدة تجاه اللاعبين الأجانب في الدوريات الروسية والأوكرانية، حيث أعلن السماح للاعبين والمدربين الأجانب بفسخ عقودهم مع أندية الدوري الروسي والأوكراني من طرف واحد.

كما يحق للاعبين الانتقال لأندية أخرى والتسجيل في قوائمهم حتى 7 أبريل المقبل.

ويمكن لأي نادي في العالم ضم لاعبين فقط بحد أقصى للحفاظ على نزاهة المسابقات.

كما سيتمكن الاعبون القُصر من الانتقال لأي فريق حتى قبل إتمام الـ،18، كل تلك القرارات مقتصرة على أوكرانيا وروسيا.

أبراموفيتش يطالب بوداع جمهور تشيلسي قبل البيع.. ومساندة ضحايا أوكرانيا

كشف الروسي رامون أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، عن موقفه النهائي من بيع النادي، بعد زيادة التوترات في الفترة الأخيرة عليه في بريطانيا.

وتزداد التهنات كل ساعة على رفقا روسيا، بعد دخول عدوان بلادهم الأراضي الأوكرانية، في فجر الخميس الماضي، والتي اسفرت على العديد من الجرحى والوفيات.

بيان رامون أبراموفيتش

وأصدر أبراموفيتش بيانًا رسميًا جاء به: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي، كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي".

وأضاف: "في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وواصل: "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكن سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

عائدات البيع من نادي تشيلسي

وتابع: "علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وأردف: "أرجو معرفة أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".