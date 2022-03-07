/683936/لقطات-مؤثرة-من-عزاء-إياد-داود--بحضور-محمد-ممدوح-وأحمد-خالد-صالح

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء إياد داود الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 39 عاما وسبب صدمة وحزن كبير داخل وخارج الوسط الفني والإعلامي.

دوت الخليج تكشف حضور الفنانين في صور من عزاء إياد داود

محمد ممدوح وأحمد خالد صالح في عزاء إياد داوود

حضر العزاء كلا من الفنان أحمد خالد صالح، والفنان محمد ممدوح والفنان علي الطيب والفنان خالد كمال وغيرهم من نجوم الفن والإعلام، بجانب شخصيات عامة.

ومن ضمن الحضور أيضًا كان الفنان أحمد مجدي، ومؤمن نور، والإعلامي حمدي رزق، والفنان أحمد سعد الشهير بـ ميشو، وغيرهم وكان العزاء أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين وظهر تأثر وانهيار أصدقاء وأسرة الفنان والمذيع الراحل مقدم برنامج شبابيك.

خطيبة إياد داود

وظهر أيضًا تأثر وانهيار خطيبة إياد داود في أول ظهور لها بالعزاء الذي أقيم اليوم الاثنين عقب صلاة المغرب، وجدير بالذكر أنه قد تم تشييع جثمان الفنان والمذيع الراحل إياد داوود ظهر أسم الأحد من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، وظهرت حالة من الحزن والبكاء لأصدقاء وأسرة الراحل بجانب شقيقه الكاتب الصحفي والسياسي خالد داوود.

وكانت وفاة المذيع إياد داوود أثارت ضجة كبيرة وفضول الجمهور الذين تساؤلوا عن سبب وفاته وكان بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصيب به قبل خمسة أشهر.

معلومات عن المذيع إياد داوود

مالا يعرفه الكثيرين أن المذيع إياد داود كان قد تخرج في الجامعة الأمريكية حيث درس بها التمثيل المسرحي ، وولد في عام 1983 كما شارك في 15 عرض مسرحي بالجامعة.

وكانت بدايته الفنية ومسيرته المهنية من خلال برنامج "شبابيك" الذي قدمه برفقة الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير وسلمى صباحي عبر شاشة قناة دريم الفضائية وذلك خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2012.

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وبجانب التقديم التلفزيوني شارك إياد داود في مجموعة من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرًا مثل «الداعية» مع الفنان هاني سلامة، ومسلسل فض اشتباك مع أحمد صفوت، و«الثمن».