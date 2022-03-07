/683934/خالد-النبوي-يطرح-بوستر-راجعين-يا-هوا-مسلسلات-شهر-رمضان-2022

يروج الفنان خالد النبوي لمسلسل راجعين يا هوى، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، من خلال حسابه الرسمي على التطبيق الخاص بالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، والجمهور يعلن تشوقه للمسلسل.

دوت الخليج يرصد تشويق خالد النبوي لجمهوره ونشر بوستر مسلسل راجعين يا هوى

خالد النبوي ينشر بوستر مسلسل راجعين يا هوى

شارك النجم خالد النبوي متابعيه على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ونشر صورته في البوستر الدعائي الخاصض بمسلسل راجعين يا هوا، الذي أنضم إلى مسلسلات شهر رمضان 2022، وكتب عليه: " راجعين يا هوى..رمضان ٢٠٢٢، قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سيناريو و حوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة و إنتاج شركة اروما.. و بعودة يا رمضان".

تعليقات الجمهور على صورة خالد النبوي من مسلسل راجعين يا هوى

أنهالت تعليقات الجمهور على الصورة التي نشرها خالد النبوي لنفسه من البوستر الدعائي الخاص بمسلسل راجعين يا هوا، المشارك مع مسلسلات شهر رمضان 2022، بتعليقاتهم التي تحمل الكلمات الطيبة والتهاني القلبية وتمنيات الجمهور بنجاح هذا المسلسل، فقال أحدهم: "العالمى ..مليون مبروك .. كل سنة وانت طيب نجمنا المحترم"، وكتب أخرى: "ياحلى حاجه حصلت وهتحصل فى التاريخ"، وقال آخر: "اتمني يكونو الممثلات أمامك من المقبولين واللي روحهم خفيفة علي الشاشة ومقبولة"، كما أضاف آخر: "ده ايه الخبر الحلو ده مساء الهنا ليك إن شاء الله يكون ممتع".

مسلسل راجعين يا هوى ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

يُعد مسلسل راجعين يا هوى واحد من مسلسلات شهر رمضان 2022، والذي ينتظرها الجمهور بتشوق، حيث أنه من بطولة خالد النبوي، نور اللبنانبة، هنا شيحة، أحمد بدير، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، أنوشكا، نور النبوي وسلمى أبو ضيف، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما المملوكة للمنتج تامر مرتضى.

سيتم عرض مسلسل راجعين يا هوى ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، على كل من قناة cbc وقناة Dmc ، إلى جانب إذاعته بدون إعلانات عبر منصتي شاهد و Watch it الرقميتين.