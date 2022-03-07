/683933/أخذت-3-جرعات-تيسير-فهمي-تكشف-تطورات-جديدة-عن-حالتها-الصحية

تحدثت الفنانة تيسير فهمي في أول مداخلة تلفزيونية لها بعد تعافيها من فيروس كورونا عن تطورات حالتها الصحية وتفاصيل إصابتها بالفيروس.

دوت الخليج يكشف آخر تصريحات تيسير فهمي بعد تعافيها

تطورات الحالة الصحية لـ تيسير فهمي

كشفت الفنانة تيسير فهمي في مداخلة تلفزيونية لها عقب تعافيها من فيروس كورونا عن تطورات حالتها وقالت في مداخلتها مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن: "الحمد لله كويسه خفيت من كورونا".

وتابعت في تصريحاتها عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية، قائلة: "أنا حصلت على الـ3 جرعات، ومعرفش اتصابت بكورونا إزاي، مع أني لا أختلطت بأي شخص ولا أخرج من البيت.. بقول للناس كلها خلوا بالكم لأن الفيروس ليس له كبير".

تصريحات تيسير فهمي

وقالت الفنانة تيسير فهمي أيضًا: "الدكتور طمني وبقيت كويسه الحمدلله"، وجاء ذلك عقب تصدرها التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان إصابتها بكورونا وتعافيها من الفيروس.

وكانت قد كشفت الفنانة تيسير فهمي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج تطورات حالتها الصحية قبل أيام، قائلة: "أعراض كورونا اختفت وحالتي تحسنت بشكل كبير عن الأول ولم أعاني من أية أعراض مزمنة".

إصابة تيسير فهمي

ولفتت الفنانة إلى أنها كانت مستعدة لإجراء مسحة أخرى للتأكد من التعافي من فيروس كورونا، معلقة في تصريحها الخاص: "الطبيب أخبرني أن الأعراض والفيروس اختفوا ولا حاجة للمسحة كما أن التحاليل أيدت شفائي وتعافي من الفيروس"، وكانت قد أعلنت الإصابة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت أن المرض صعب وطلبت من متابعيها الدعاء.

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وكان آخر ظهور للفنانة تيسير فهمي قبل اعتزالها من خلال مسلسل "بفعل فاعل"، للمخرج تيسير عابد، وشاركها به عدد من الفنانين ومنهم طارق لطفي، وتامر هجرس، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وياسر جلال، وميرنا وليد، وغيرهم.

ويتساءل عدد كبير من الجمهور والمتابعين عن عودتها للفن والظهور الفني سواء بالمناسبات والأعمال الفنية بعد سنوات من اعتزالها الفن والظهور الإعلامي، وأعادها للظهور أيضًا وفاة شقيقها.