أكد الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزارة الصحة، أن هناك تنسيقا كاملا لمباراة مصر والسنغال المقبلة في تصفيات كأس العالم.
وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "نسعى لتواجد أكبر عدد من الجماهير خلال المباراة القادمة؛ لأنها بمثابة الحلم للجميع".
وتابع "الاتحاد الأفريقي والمصري يتابعوا الأمور بشكل جيد ووزارة الصحة سوف تقوم بدورها للحفاظ على الجماهير واتباع الإجراءات الاحترازية المتبع عليها".
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال.
وتقام مباراة الذهاب المرتقبة بين مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الصحة تكشف خطة التعامل مع الجماهير خلال لقاء مصر والسنغال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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